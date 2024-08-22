Oyuncu Demet Özdemir, Justin Timberlake konserine gitti! İşte Özdemir'in konser tarzı

Oyuncu Demet Özdemir, Justin Timberlake konseri için Almanya'ya gitti. Özdemir konser tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Oyuncu Demet Özdemir, Justin Timberlake konserine gitti! İşte Özdemir'in konser tarzı - Resim : 1

Son olarak başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için tatil yapıyor. 

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Oyuncu Demet Özdemir, Justin Timberlake konserine gitti! İşte Özdemir'in konser tarzı - Resim : 2

 Geçtiğimiz günlerde havuzda yüzdüğü anları paylaşan Özdemir şimdi de Justin Timberlake konseri için Almanya'ya gitti.

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Oyuncu Demet Özdemir, Justin Timberlake konserine gitti! İşte Özdemir'in konser tarzı - Resim : 3

Ünlü oyuncunun konser tarzı dikkat çekti. Özdemir'e beğeni ve yorum yağdı.

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Oyuncu Demet Özdemir, Justin Timberlake konserine gitti! İşte Özdemir'in konser tarzı - Resim : 4

Özdemir'in pozlarına takipçilerinden "Gülüşün hep böyle güzel olsun", "Enerjini severim", Sen çok harikasın", Kırmızı sana gerçekten çok yakışıyor", hHer anın tadını çıkar canım sen bunu hak ediyorsun " gibi yorumlar geldi. 