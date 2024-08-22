Anasayfa Magazin Oyuncu Demet Özdemir, Justin Timberlake konserine gitti! İşte Özdemir'in konser tarzı
Oyuncu Demet Özdemir, Justin Timberlake konserine gitti! İşte Özdemir'in konser tarzı
Oyuncu Demet Özdemir, Justin Timberlake konseri için Almanya'ya gitti. Özdemir konser tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Son olarak başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için tatil yapıyor.
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Geçtiğimiz günlerde havuzda yüzdüğü anları paylaşan Özdemir şimdi de Justin Timberlake konseri için Almanya'ya gitti.
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Ünlü oyuncunun konser tarzı dikkat çekti. Özdemir'e beğeni ve yorum yağdı.
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Özdemir'in pozlarına takipçilerinden "Gülüşün hep böyle güzel olsun", "Enerjini severim", Sen çok harikasın", Kırmızı sana gerçekten çok yakışıyor", hHer anın tadını çıkar canım sen bunu hak ediyorsun " gibi yorumlar geldi.