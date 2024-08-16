Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in plaj stili beğeni topladı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram'da yeni pozlarını yayınladı. Özdemir'in şezlongdaki siyah mayokinili stili beğeni topladı.

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Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in plaj stili beğeni topladı - Resim : 1

Birçok başarılı projede yer alarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor. 

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Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in plaj stili beğeni topladı - Resim : 2

Güzel oyuncu, son olarak 16.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından şezlongda çekilen karelerini paylaştı.

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Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in plaj stili beğeni topladı - Resim : 3

Plaj tarzı çok beğenilen ünlü oyuncu siyah incili mayosu, gold takıları ve büyük güneş gözlüğü ile takipçilerinden tam not aldı.

 

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Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in plaj stili beğeni topladı - Resim : 4

Özdemir'in kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.