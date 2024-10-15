Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in siyah stili beğeni topladı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden. Siyah elbisesi ile pozlar veren ve ayna selfie'si çeken Özdemir'e beğeni ve yorum yağdı.

Elele Online

Elele Online
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Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in siyah stili beğeni topladı - Resim : 1

"Çilek Kokusu", "Erkenci Kuş", "Adım Farah", "Dünyayla Benim Aramda" ve "Aşk Taktikleri" gib yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazanan Demet Özdemir, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlülerden. 

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Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in siyah stili beğeni topladı - Resim : 2

Özdemir pozlarına yenisi ekledi. "Dün gece" notuyla siyah elbisesi ile pozlar veren ve ayna selfie'si çeken Özdemir'e beğeni ve yorum yağdı.

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Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in siyah stili beğeni topladı - Resim : 3

Güzel oyuncunun pozlarına "Başım döndü güzelliğinden", "Balık burcu kadını güzelliği"," Sen bir yıldızsın" yorumları yapıldı.

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Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in siyah stili beğeni topladı - Resim : 4