Anasayfa Magazin Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in siyah stili beğeni topladı
Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in siyah stili beğeni topladı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden. Siyah elbisesi ile pozlar veren ve ayna selfie'si çeken Özdemir'e beğeni ve yorum yağdı.
1 / 5
"Çilek Kokusu", "Erkenci Kuş", "Adım Farah", "Dünyayla Benim Aramda" ve "Aşk Taktikleri" gib yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazanan Demet Özdemir, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlülerden.
2 / 5
Özdemir pozlarına yenisi ekledi. "Dün gece" notuyla siyah elbisesi ile pozlar veren ve ayna selfie'si çeken Özdemir'e beğeni ve yorum yağdı.
3 / 5
Güzel oyuncunun pozlarına "Başım döndü güzelliğinden", "Balık burcu kadını güzelliği"," Sen bir yıldızsın" yorumları yapıldı.
4 / 5