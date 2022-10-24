Oyuncu Demet Özdemir'in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz ağustos ayında hayatını birleştirmişti. Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Dünya ile Benim Aramda' adlı dizide başrol oynayan Demet Özdemir, anneannesi Naziye Yener'in vefat ettiğini duyurdu.

ANNEANNESİ VEFAT ETTİ

Aldığı acı haberle sarsılan ünlü oyuncu, anneannesinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Demet Özdemir, anneannesi ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını dua emojisi ile birlikte yayınladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Özdemir'in ablası Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, "Kıymetlim, anneannem... Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Takipçileri ünlü oyuncuya başsağlığı mesajları ile destek oldu.

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