Oyuncu Deniz Çakır eşiyle tatil pozlarını paylaştı
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında iş insanı Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturan oyuncu Deniz Çakır şimdilerde ekrandan uzak bir yaşam sürüyor. Çakır, eşiyle çıktıkları tekne tatilinden pozlarını paylaştı.
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Kanal D ekranında bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisindeki 'Ferhunde' karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Çakır geçtiğimiz yıl Eylül ayında iş insanı Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturmuştu.
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Ekrandan uzak bir yaşam süren Çakır eşiyle çıktıkları tekne tatilinden pozlarını paylaştı.
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42 yaşındaki oyuncunun eşiyle uyumu gözlerden kaçmadı.
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Deniz Çakır, geçtiğimiz ay Melis İşiten'in YouTube programına konuk olmuştu ve bazı açıklamalarda bulunmuştu.