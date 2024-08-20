Oyuncu Deniz Çakır eşiyle tatil pozlarını paylaştı

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında iş insanı Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturan oyuncu Deniz Çakır şimdilerde ekrandan uzak bir yaşam sürüyor. Çakır, eşiyle çıktıkları tekne tatilinden pozlarını paylaştı.

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Oyuncu Deniz Çakır eşiyle tatil pozlarını paylaştı - Resim : 1

Kanal D ekranında bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisindeki 'Ferhunde' karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Çakır geçtiğimiz yıl Eylül ayında iş insanı Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturmuştu. 

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Oyuncu Deniz Çakır eşiyle tatil pozlarını paylaştı - Resim : 2

Ekrandan uzak bir yaşam süren Çakır eşiyle çıktıkları tekne tatilinden pozlarını paylaştı.

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Oyuncu Deniz Çakır eşiyle tatil pozlarını paylaştı - Resim : 3

42 yaşındaki oyuncunun eşiyle uyumu gözlerden kaçmadı. 

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Oyuncu Deniz Çakır eşiyle tatil pozlarını paylaştı - Resim : 4

Deniz Çakır, geçtiğimiz ay Melis İşiten'in YouTube programına konuk olmuştu ve bazı açıklamalarda bulunmuştu.  