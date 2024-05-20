Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Cannes'te! İşte Deniz'in transparan Cannes tarzı
Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Uluslararası Cannes Film Festivali'ne Türk oyuncular da katıldı. O isimlerden birisi de Dilan Çiçek Deniz oldu. Deniz'in transparan tarzı bazıları tarafından sevilirken bazıları eleştiri yağmuruna tuttu.
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Bu yıl 77. düzenlenen Cannes Film Festivali'ne Türk oyuncular Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel, Pınar Deniz ve Özge Özacar da katıldı.
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Pinema Film'in davetlisi olarak Cannes'a giden Deniz, kırmızı halıda göğüslerini işleme ile kapatan Hakan Yıldırım imzalı siyah tül bir elbise ile boy gösterdi.
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Uzun saten eteğinin altına siyah bot giyen oyuncu saçlarını da dağınık şekilde açık bırakmayı tercih etti. Deniz'in stili bazıları tarafından sevilirken bazıları eleştiri yağmuruna tuttu.