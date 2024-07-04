Anasayfa Magazin Oyuncu Dolunay Soysert tatilden pozlarını paylaştı! "Gittikçe gençleşiyor" yorumları yapıldı
Oyuncu Dolunay Soysert tatilden pozlarını paylaştı! "Gittikçe gençleşiyor" yorumları yapıldı
Ünlü oyuncu Dolunay Soysert'in yaz pozları, takipçilerinin beğenisini kazandı. Soysert'in fotoğraflarına "Kim der 50 yaşında", "Gittikçe gençleşiyor" gibi yorumlar yapıldı.
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Çılgın Bediş, Baskül Ailesi, Bir İstanbul Masalı, Benim Annem Bir Melek, Tozlu Yaka, Yabani gibi dizilerde rol alanDolunay Soysert, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
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Instagram'da tatil karelerini yayınlayan Soysert, mayo ile arkadaşı Ebru Cündübeyoğlu'na pozlar verdi.
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Takipçileri ise "Gittikçe gençleşiyor", "Nazar duası okuyun", "Maşallah", "Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun", "Bu ne güzellik"," Işığın ile tüm karelerde ayrı parlıyorsun" gibi yorumlar yazdı.
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