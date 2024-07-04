Oyuncu Dolunay Soysert tatilden pozlarını paylaştı! "Gittikçe gençleşiyor" yorumları yapıldı

Ünlü oyuncu Dolunay Soysert'in yaz pozları, takipçilerinin beğenisini kazandı. Soysert'in fotoğraflarına "Kim der 50 yaşında", "Gittikçe gençleşiyor" gibi yorumlar yapıldı.

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Oyuncu Dolunay Soysert tatilden pozlarını paylaştı! "Gittikçe gençleşiyor" yorumları yapıldı - Resim : 1

Çılgın Bediş, Baskül Ailesi, Bir İstanbul Masalı, Benim Annem Bir Melek, Tozlu Yaka, Yabani gibi dizilerde rol alanDolunay Soysert, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Oyuncu Dolunay Soysert tatilden pozlarını paylaştı! "Gittikçe gençleşiyor" yorumları yapıldı - Resim : 2

Instagram'da tatil karelerini yayınlayan Soysert, mayo ile arkadaşı Ebru Cündübeyoğlu'na pozlar verdi. 

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Oyuncu Dolunay Soysert tatilden pozlarını paylaştı! "Gittikçe gençleşiyor" yorumları yapıldı - Resim : 3

Takipçileri ise "Gittikçe gençleşiyor", "Nazar duası okuyun", "Maşallah", "Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun", "Bu ne güzellik"," Işığın ile tüm karelerde ayrı parlıyorsun"  gibi yorumlar yazdı. 

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Oyuncu Dolunay Soysert tatilden pozlarını paylaştı! "Gittikçe gençleşiyor" yorumları yapıldı - Resim : 4