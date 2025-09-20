Oyuncu Ebru Şahin'den yeni kareler: 'Potpori'
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, milli basketbolcu eşi Cedi Osman ile olan mutlu evliliğini sosyal medya üzerinden sık sık gözler önüne seriyor. Şahin, hem kendi pozlarını hem de eşiyle olan aşk dolu karelerinden oluşan yeni bir paylaşım yaptı.
2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, mutlu evliliğini sosyal medya üzerinden sık sık gözler önüne seriyor. Çift, karşılıklı paylaşımlarıyla aşklarını hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.
Eşi Cedi Osman, 18 Mayıs'ta 31 yaşına giren Şahin'in doğum gününü, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim. İyi ki seni seviyorum" notuyla kutlamıştı. Bu romantik paylaşımın ardından, Instagram'ı aktif olarak kullanan Ebru Şahin, yeni bir gönderiyle takipçilerinin karşısına çıktı.
4,1 milyon takipçisi bulunan hesabından, hem kendi pozlarını hem de eşi Cedi Osman ile birlikte yer aldıkları aşk dolu kareleri 'Potpori' notuyla paylaştı.
Takımına destek vermek için tribünde yer alan 31 yaşındaki oyuncu, neşeli tavırlarıyla büyük ilgi gördü.