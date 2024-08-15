Oyuncu Ece Yüksel iki yıl sonra kına gecesi yaptı

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Yargı ve Aşk 101 dizileriyle tanınan başarılı oyuncu Ece Yüksel 3 Ağustos 2022 tarihinde çocukluk aşkı Martin Wevers ile sessizce evlenmişti.
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2022 yılında sade bir törenle evlenen ve kına gecesi gibi geleneksel kutlamalar yapmayan başarılı oyuncu, 1 Ağustos akşamı kına gecesi yaptı.
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'INSTAGRAM KAPALIYKEN ÇOK ŞEY OLDU HAYATIMDA'
Sosyal medya hesabından birçok kare paylaşan oyuncu "Instagram kapalıyken çok şey oldu hayatımda. Biraz geriden gelerek paylaşacağım sizinle bu güzel anlarımı. 1 Ağustos’ta aşırı eğlenceli ve duygusal bir kına gecemiz oldu" notunu düştü.
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İşte Ece Yüksel'in 2 yıl sonra yaptığı kına gecesinden kareler...