Oyuncu Ece Yüksel iki yıl sonra kına gecesi yaptı

Yargı dizisindeki İnci rolüyle hafızalara kazınan Ece Yüksel, iki yıl önce Martin Wevers ile 2022 yılında evlenmişti. Oyuncu iki yıl sonra kına gecesi yaptı.

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Oyuncu Ece Yüksel iki yıl sonra kına gecesi yaptı - Resim : 1

Yargı ve Aşk 101 dizileriyle tanınan başarılı oyuncu Ece Yüksel 3 Ağustos 2022 tarihinde çocukluk aşkı Martin Wevers ile sessizce evlenmişti. 

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Oyuncu Ece Yüksel iki yıl sonra kına gecesi yaptı - Resim : 2

2022 yılında sade bir törenle evlenen ve kına gecesi gibi geleneksel kutlamalar yapmayan başarılı oyuncu, 1 Ağustos akşamı kına gecesi yaptı.

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Oyuncu Ece Yüksel iki yıl sonra kına gecesi yaptı - Resim : 3

'INSTAGRAM KAPALIYKEN ÇOK ŞEY OLDU HAYATIMDA'

Sosyal medya hesabından birçok kare paylaşan oyuncu "Instagram kapalıyken çok şey oldu hayatımda. Biraz geriden gelerek paylaşacağım sizinle bu güzel anlarımı. 1 Ağustos’ta aşırı eğlenceli ve duygusal bir kına gecemiz oldu" notunu düştü.

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Oyuncu Ece Yüksel iki yıl sonra kına gecesi yaptı - Resim : 4

İşte Ece Yüksel'in 2 yıl sonra yaptığı kına gecesinden kareler...