Oyuncu Ece Yüksel iki yıl sonra kına gecesi yaptı

'INSTAGRAM KAPALIYKEN ÇOK ŞEY OLDU HAYATIMDA'

Sosyal medya hesabından birçok kare paylaşan oyuncu "Instagram kapalıyken çok şey oldu hayatımda. Biraz geriden gelerek paylaşacağım sizinle bu güzel anlarımı. 1 Ağustos’ta aşırı eğlenceli ve duygusal bir kına gecemiz oldu" notunu düştü.