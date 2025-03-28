Oyuncu Ege Kökenli'den müjdeli haber! Anne oluyor

En son Mahsun Kırmızıgül’ün Güzel Aşklar Diyarı ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Ege Kökenli anne oluyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Ege Kökenli'den müjdeli haber! Anne oluyor - Resim : 1

Aykut Enişte, Kalp Atışı, Anadolu Kaplanı, Güneşin Kızları, Duy Beni, Paranoya, Güzel Aşklar Diyarı gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. 

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Oyuncu Ege Kökenli'den müjdeli haber! Anne oluyor - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 32 yaşındaki oyuncu ile eşi Lior Ahituv bebek bekliyor.

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Oyuncu Ege Kökenli'den müjdeli haber! Anne oluyor - Resim : 3

Kökenli'nin yaklaşık 4 aylık hamile olduğu biliniyor. Oyuncunun bebeğinin cinsiyetini ise şimdilik gizli tuttuğu ve en yakınlarına bile söylemediği öğrenildi.

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Oyuncu Ege Kökenli'den müjdeli haber! Anne oluyor - Resim : 4