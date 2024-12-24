Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkıyla evleniyor
Bir süredir çocukluk aşklı futbolcu menajeri Ömer Gürgen ile aşk yaşayan güzel oyuncu Ezgi Şenler evlilik teklifi aldı.
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'Sevmek Yüzünden', 'Çatı Katı Aşk', 'Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Ezgi Şenler evleniyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu 7 aydır birliktelik yaşadığı futbolcu menajeri Ömer Gürgen’den evlilik teklifi aldı.
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Şenler’in 12 yaşından beri tanıştığı Gürgen’le birbirlerinin ilk aşkı oldukları ortaya çıktı.
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