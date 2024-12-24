Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkıyla evleniyor

Bir süredir çocukluk aşklı futbolcu menajeri Ömer Gürgen ile aşk yaşayan güzel oyuncu Ezgi Şenler evlilik teklifi aldı.

Elele Online

Elele Online
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Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkıyla evleniyor - Resim : 1

'Sevmek Yüzünden', 'Çatı Katı Aşk', 'Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Ezgi Şenler evleniyor. 

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Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkıyla evleniyor - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu 7 aydır birliktelik yaşadığı futbolcu menajeri Ömer Gürgen’den evlilik teklifi aldı.  

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Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkıyla evleniyor - Resim : 3

Şenler’in 12 yaşından beri tanıştığı Gürgen’le birbirlerinin ilk aşkı oldukları ortaya çıktı.

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Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkıyla evleniyor - Resim : 4