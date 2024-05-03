Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan imaj değişikliği
'Masumlar Apartmanı', 'Bihter' ve 'Bergen' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu imaj değişikliği ile sarışınlar kervanına katıldı.
1 / 5
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyada dahil olduğu polemikler ve özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.
2 / 5
'Masumlar Apartmanı', 'Bihter' ve 'Bergen' gibi yapımlarda yer alan ve en son Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan Farah Zeynep Abdullah imaj değişikliğine gitti.
3 / 5
Uzun zamandır saç rengini koyu kullanan güzel oyuncu, saçlarını sarıya boyattı.
4 / 5
Değişimini Instagram sayfasından paylaşan 34 yaşındaki ünlü isimin yeni tarzı, kısa sürede sosyal medyada gündem dolu.