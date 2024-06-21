Oyuncu Giray Altınok baba oluyor

"Prens" dizisiyle büyük bit çıkış yakalayan oyuncu Giray Altınok, baba oluyor. Altınok'un eşi Cansu Diktaş hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Oyuncu Giray Altınok baba oluyor - Resim : 1

"Güldür Güldür" ile tanındıktan sonra başrolünde oynadığı "Prens" dizisiyle gündemden düşmeyen Giray Altınok'tan müjdeli haber geldi. 

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Oyuncu Giray Altınok baba oluyor - Resim : 2

2018 yılından beri de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile mutlu bir beraberliği olan Giray Altınok baba oluyor. Altınok'un eşi Cansu Diktaş, sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile hamile olduğunu açıkladı.

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Oyuncu Giray Altınok baba oluyor - Resim : 3

Büyüyen karnı dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımına "Bu fotoğraflar konmadan olmuyormuş. Mutlu bayramlar dileriz 6.5 aylık göbek ve ben" notunu düştü.

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Oyuncu Giray Altınok baba oluyor - Resim : 4

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Giray Altınok ise "Oy oy oy... Güzelliğe bak hele" şeklinde yorum yaptı.