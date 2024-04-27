Oyuncu Gonca Vuslateri anne oldu

Birkaç ay önce hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklayan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Bey ile nikah masasına oturmuştu.
Nikahta çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" demişti.
Geçtiğimiz günlerde ise Cihangir'de görüntülenen oyuncu, "Artık sona geldik, her an bekliyoruz. Son 3 haftaya girdim ama doktorum hazırlıklı olun dedi. Doğumumu sezaryen ile yapacağım kısmetse" şeklinde konuşmuştu.
İlk kez anne olmak için gün sayan Gonca Vuslateri, önceki gün sabaha karşı hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Fenalaşan oyuncu, Bahçelievler’deki özel bir hastanede erken doğum yaptı. 35’inci haftasında çocuğunu kucağına alan Vuslateri ve adını Asya koyduğu kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.