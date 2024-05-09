Oyuncu Görkem Sevindik ve basketbolcu Kübra Siyahdemir boşandı

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Kurtlar Vadisi Pusu, Söz, Ramo ve son olarak Ateş Kuşları dizisinde izlediğimiz oyuncu Görkem Sevindik basketbolcu Kübra Siyahdemir'in geçen ay boşandıkları ortaya çıktı.
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2.5 yaşında Marsel adlı bir çocukları olan çift, Küçükçekmece Aile Adliyesi’nde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.
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Sürpriz bir evliliğe imza atana ikilinin, evliliği gibi boşanması da sonradan ortaya çıktı.
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Boşanma süreci hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, çift sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak takipleşmeye devam ediyor.