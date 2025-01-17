Oyuncu Gülcan Arslan, Bali tatilinden karelerini paylaştı
Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol alan Gülcan Arslan, bir süredir aralarında Furkan Andıç'ın da olduğu arkadaş grubu ile Bali'ne tatiline devam ediyor. Arslan, Bali tatilinden karelerini paylaştı.
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Oyuncu Gülcan Arslan, aralarında Furkan Andıç'ın da olduğu arkadaş grubuyla birlikte yeni yılı karşılamak için soluğu Endonezya'da almıştı.
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Endonezya'nın Bali Adası'nda olan Gülcan Arslan, tatil fotoğraflarını, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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38 yaşındaki oyuncu, ayrıca denize girerek okyanusta yüzmenin keyfini çıkardı. Endonezya'nın altını üstüne getiren Gülcan Arslan, daha sonra da Gili Adası'na geçti.
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