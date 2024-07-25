Oyuncu Gülcan Arslan Influencer oldu! İşte bir paylaşımdan kazandığı ücret

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37 yaşındaki Gülcan Arslan Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Zengin ve Yoksul, Doğduğun Ev Kaderindir ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, kimler Geldi Kimler Geçti gibi projelerde rol almasının ardından adını duyurdu.
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Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla da adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu, oyunculuğa ara vererek son dönemin trendi olan Influencer oldu.
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En Son Haber'de yer alan habere göre; Arslan, markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde bir post veya bir hikâye karşılığında 24 saatte 100 bin TL civarında bir ücret alıyor.
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