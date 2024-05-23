Oyuncu Gülcan Arslan tatil sezonunu Muğla'da açtı

Yaz aylarının gelmesiyle diziler sezon finaline girmeye başladı ve oyuncular tatile çıkmaya başladı. O isimlerden biriside en son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde oynayan oyuncu Gülcan Arslan oldu. Güzel oyuncu, soluğu Muğla Ortaca'da aldı.

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Oyuncu Gülcan Arslan tatil sezonunu Muğla'da açtı - Resim : 1

Son olarak Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş ve Metin Akdülger'in başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde kamera karşısına geçen Gülcan Arslan, yaz sezonunu açtı. 

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Oyuncu Gülcan Arslan tatil sezonunu Muğla'da açtı - Resim : 2

Güzel oyuncu, senenin yorgunluğunu atmak için soluğu Muğla Ortaca'da aldı.

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Oyuncu Gülcan Arslan tatil sezonunu Muğla'da açtı - Resim : 3

Arkadaşları ile birlikte deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran 38 yaşındaki Arslan, formda görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekti.

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Oyuncu Gülcan Arslan tatil sezonunu Muğla'da açtı - Resim : 4

Arslan, tatil pozlarını "Güzel yerlere zor gidilir" notuyla Instagram hesabından paylaştı.