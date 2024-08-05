Oyuncu Hakan Yılmaz'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz vefat etti. Yılmaz, acı haberi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Oyuncu Hakan Yılmaz'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti - Resim : 1

Yahşi Cazibe, Koca Koca Yalanlar, Kuruluş Osman ve son olarak Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan Hakan Yılmaz'dan acı haber geldi.

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Oyuncu Hakan Yılmaz'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti - Resim : 2

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, babası Necdet Yılmaz'ın vefat ettiğini duyurdu.

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Oyuncu Hakan Yılmaz'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti - Resim : 3

Yılmaz, paylaşımında; "Canım babamız Necdet Yılmaz'ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camii'nden kalkacaktı" ifadelerini kullandı. 

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Oyuncu Hakan Yılmaz'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti - Resim : 4

Hakan Yılmaz'ın Bodrum'da yatağa bağlı şekilde yaşayan babası Necdet Yılmaz, 82 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.