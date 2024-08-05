Oyuncu Hakan Yılmaz'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti

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Yahşi Cazibe, Koca Koca Yalanlar, Kuruluş Osman ve son olarak Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan Hakan Yılmaz'dan acı haber geldi.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, babası Necdet Yılmaz'ın vefat ettiğini duyurdu.
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Yılmaz, paylaşımında; "Canım babamız Necdet Yılmaz'ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camii'nden kalkacaktı" ifadelerini kullandı.
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Hakan Yılmaz'ın Bodrum'da yatağa bağlı şekilde yaşayan babası Necdet Yılmaz, 82 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.