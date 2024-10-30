Oyuncu Hazal Kaya zayıflama sırrını paylaştı

Şimdilerde Sorgu dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Kaya nasıl zayıfladığını anlattı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Oyuncu Hazal Kaya zayıflama sırrını paylaştı - Resim : 1

Uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı.

2 / 6
Oyuncu Hazal Kaya zayıflama sırrını paylaştı - Resim : 2

Uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı. 

3 / 6
Oyuncu Hazal Kaya zayıflama sırrını paylaştı - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü oyuncu verdiği kilolarla da dikkat çekiyor.

4 / 6
Oyuncu Hazal Kaya zayıflama sırrını paylaştı - Resim : 4

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi birçok yapımda oynayan Kaya “Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum" dedi.