Oyuncu Hazal Kaya zayıflama sırrını paylaştı

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi birçok yapımda oynayan Kaya “Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum" dedi.