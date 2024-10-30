Oyuncu Hazal Kaya zayıflama sırrını paylaştı
Şimdilerde Sorgu dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Kaya nasıl zayıfladığını anlattı.
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Uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı.
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Uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı.
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Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü oyuncu verdiği kilolarla da dikkat çekiyor.
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Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi birçok yapımda oynayan Kaya “Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum" dedi.