Oyuncu İlayda Alişan’ın yeni pozları beğeni topladı
Dikkat çekici kombiniyle pozlar veren güzel oyuncu İlayda Alişan, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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Birçok popüler projede gördüğümüz güzel oyuncu İlayda Alişan, bir süredir ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte.
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Ünlü isim dün akşam sevgilisinin davetinde boy gösterdi. İlayda Alişan geceye mini eteği, diz altı çorabı, sütyen gömlek kombini ile katıldı.
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Kombiniyle çektirdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşan İlayda Alişan'ın bu tarzına yorum yağdı.
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Ünlü oyuncuya; "Çok güzelsin", "Fıstık", "Sen her halinle güzelsin", "Bu kadar tatlı olunmaz ki", "Efsane pozlar" yorumları yapıldı.