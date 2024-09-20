Oyuncu İlayda Alişan’ın yeni pozları beğeni topladı

Dikkat çekici kombiniyle pozlar veren güzel oyuncu İlayda Alişan, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu İlayda Alişan’ın yeni pozları beğeni topladı - Resim : 1

Birçok popüler projede gördüğümüz güzel oyuncu İlayda Alişan, bir süredir ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte.

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Oyuncu İlayda Alişan’ın yeni pozları beğeni topladı - Resim : 2

Ünlü isim dün akşam sevgilisinin davetinde boy gösterdi. İlayda Alişan geceye mini eteği, diz altı çorabı, sütyen gömlek kombini ile katıldı.

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Oyuncu İlayda Alişan’ın yeni pozları beğeni topladı - Resim : 3

Kombiniyle çektirdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşan İlayda Alişan'ın bu tarzına yorum yağdı.

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Oyuncu İlayda Alişan’ın yeni pozları beğeni topladı - Resim : 4

Ünlü oyuncuya; "Çok güzelsin", "Fıstık", "Sen her halinle güzelsin", "Bu kadar tatlı olunmaz ki", "Efsane pozlar" yorumları yapıldı.