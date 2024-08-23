Oyuncu İlker Aksum'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu

2023 yılının haziran ayında dünyaevine gire Oyuncu İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

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Oyuncu İlker Aksum'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 1

İki yıldır aşk yaşayan İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu, 2023 yılının haziran ayında dünyaevine girmişti.

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Oyuncu İlker Aksum'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 2

Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftten İlker Aksum, kümeste çektiği esprili bir videoyla takipçilerine bebeğinin cinsiyetini sormuştu.

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Oyuncu İlker Aksum'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çiftin bir kızı olacak. 

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Oyuncu İlker Aksum'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 4

Öte yandan İlker Aksum, baba olacağını "Evlilik harika gidiyor. Dördüncü ayımızı doldurduk. Herkese evliliği tavsiye ediyorum. 52 yaşındayım. Evladımız olacak. Eşim iki aylık hamile” sözleriyle duyurmuştu.