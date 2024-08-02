Oyuncu İpek Filiz Yazıcı'dan tatil pozu

"Aşk 101" ve "Yeni Hayat" gibi başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı 2022 yılında İtalya'da şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenmişti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Yazıcı, hem doğal güzelliğiyle hem de birbirinden cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.
Şimdilerde eşi Ufuk Beydemir ile tatile çıkan ünlü güzelden tatil pozu geldi. Yeşil bikinisiyle pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yazıcı'nın doğal güzelliği dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte basın mensupları ile sohbet eden ünlü oyuncu Yazıcı, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap verdi. İpek Filiz Yazıcı, "Yok anne olmayı yakın zamanda düşünmüyorum. Şimdilik böyle bir düşüncemiz yok" yanıtını verip güldü.