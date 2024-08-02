Oyuncu İpek Filiz Yazıcı'dan tatil pozu

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte basın mensupları ile sohbet eden ünlü oyuncu Yazıcı, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap verdi. İpek Filiz Yazıcı, "Yok anne olmayı yakın zamanda düşünmüyorum. Şimdilik böyle bir düşüncemiz yok" yanıtını verip güldü.