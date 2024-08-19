Oyuncu İrem Helvacıoğlu eski sevgilisi Ural Kaspar ile barıştı
Karadut dizisi ile ekrana dönen oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ural Kaspar ile barıştı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından Kaspar ile birlikte yatakta verdiği pozu paylaştı.
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Bir dönem izlenme rekorları kıran 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran İrem Helvacıoğlu şimdilerde Karadut dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.
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Helvacıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisi Ural Kaspar ile yollarını ayırmıştı.
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Evlilik hazırlığı yaparken bir anda ayrılma kararı alan oyuncu Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından Kaspar ile barıştığını duyurdu.
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Helvacıoğlu, Kaspar ile paylaştığı kareye "Ben aşırı seviyorum" notunu düştü.