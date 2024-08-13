Oyuncu İsmail Hacıoğlu ve eski eşi Duygu Kaya Kumarki yeniden ayrıldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2015 yılında eşi Duygu Kumarki'den boşanmıştı. Ocak ayında tekrar bir araya geldiklerini duyuran ikiliden yine ayrılık haberi geldi.
Son olarak Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde rol alan İsmail Hacıoğlu, Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl kızları Yemin dünyaya gelmişti. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2020'de boşandı.
İsmail Hacıoğlu, Duygu Kaya Kumarki ile boşandıktan sonra önce Merve Çağıran, ardından da Aslıhan Gürbüz ile ilişki yaşadı.
Aradığı mutluluğu bulamayan ünlü oyuncu, çareyi eski eşine dönmekte bulmuştu. Duygu Kumarki, İsmail Hacıoğlu ile yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşınca gündem olmuştu.
Ancak ocak ayında başlayan bu ilişki yine bitti.Ayrılık kararı alan Duygu Kumarki "Eski eşim ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.