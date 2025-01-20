Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun oğlu Evren, 2 yaşına girdi

Suda doğum yöntemini tercih eden tescilli güzel, tüm vaktini bebeğiyle geçiriyor. Tuğutlu, hamileliğini "Öyle heyecanlıyım ki. Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" sözleriyle duyurmuştu.