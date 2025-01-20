Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun oğlu Evren, 2 yaşına girdi
2 yıl önce ilk bebeği Evren Deniz’i kucağına alan oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, oğlunun 2. yaşına özel paylaşım yaptı.
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Ceyhun Ergin ile Almanya'da gerçekleşen sade bir törenle sessiz sedasız evlenen Leyla Lydia Tuğutlu, Evren Deniz adını verdiği bebeğini 2023 yılında kucağına almıştı.
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18 Ocak'ta Evren Deniz adını verdiği bebeğini kucağına alan Tuğutlu, oğlunun 2. yaş gününü yaptığı paylaşımla kutladı.
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"Bebeğim 2 yaşında" notuyla paylaşım yapan ünlü oyuncuya birçok beğeni ve yorum geldi.
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Suda doğum yöntemini tercih eden tescilli güzel, tüm vaktini bebeğiyle geçiriyor. Tuğutlu, hamileliğini "Öyle heyecanlıyım ki. Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" sözleriyle duyurmuştu.