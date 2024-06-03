Oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oldu! İşte bebeğin cinsiyeti ve adı

Oyuncu Müge Boz ile Caner Erdeniz ikinci kez anne baba oldu. Bebeğin cinsiyetini doğumda öğrenen Boz, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

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Oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oldu! İşte bebeğin cinsiyeti ve adı - Resim : 1

2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikâh masasına oturan, Müge Boz, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını açıklamıştı. 

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Oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oldu! İşte bebeğin cinsiyeti ve adı - Resim : 2

Hamilelik pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Müge Boz'dan güzel haber geldi. 

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Oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oldu! İşte bebeğin cinsiyeti ve adı - Resim : 3

Cinsiyeti doğumda öğrenen Boz, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, oğullarına Rika adını verdi. 

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Oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oldu! İşte bebeğin cinsiyeti ve adı - Resim : 4

Caner Erdeniz de eşinin doğum yaptığını "1 Haziran sabah saatlerinde oğlumuz Rika Erdeniz sağlıkla dünyaya geldi. Tüm güzel dilekleriniz için teşekkürler" sözleriyle duyurdu.