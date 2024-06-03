Oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oldu! İşte bebeğin cinsiyeti ve adı

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2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikâh masasına oturan, Müge Boz, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını açıklamıştı.
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Hamilelik pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Müge Boz'dan güzel haber geldi.
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Cinsiyeti doğumda öğrenen Boz, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, oğullarına Rika adını verdi.
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Caner Erdeniz de eşinin doğum yaptığını "1 Haziran sabah saatlerinde oğlumuz Rika Erdeniz sağlıkla dünyaya geldi. Tüm güzel dilekleriniz için teşekkürler" sözleriyle duyurdu.