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Oyuncu Murat Yıldırım'ın yeni görüntüsü şaşırttı! "En son sekiz sene önce bu kadar zayıflamıştım"
Geçtiğimiz günlerde eşi ile katıldığı davette objektiflere yansıyan Murat Yıldırım’ın zayıf hali görenleri şaşırttı. Iyuncu konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Fırtına, Asi, Suskunlar, Gecenin Kraliçesi, Ramo, Aziz ve Teşkilat gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Murat Yıldırım yeni sezonda Gizli Bahçe ile anlaşmıştı. Yıldırım, Ebru Şahin'le başrolü paylaşacak.
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Geçtiğimiz günlerde eşi ile katıldığı davette objektiflere yansıyan Yıldırım’ın zayıf hali görenleri şaşırttı.
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Konu hakkında konuşan Murat Yıldırım, “Evet 7-8 sene öncede bu kadar zayıftım. Sağlık açısından iyi oldu. Kendimi iyi hissediyorum. 6-7 kilo verdim şu an 71 kiloyum” ifadelerini kullandı.
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Sosyal medyada "Çok zayıflamış", "Rolü için zayıflamıştır herhalde", "Her hali yakışıklı", "Zayıflama tüyosunu verseydi keşke" gibi yorumlar yapıldı.