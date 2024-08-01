Oyuncu Nesrin Cavadzade, 42. yaş gününü kutladı

'Bizim Hikaye', 'Üç Kuruş' gibi yapımların yanı sıra Yasak Elma'da canlandırdığı Şahika karakteriyle de 7’den 70’e birçok kişinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde Şahane Hayatım dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.