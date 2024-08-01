Oyuncu Nesrin Cavadzade, 42. yaş gününü kutladı

Son olarak final yapan 'Şahane Hayatım' dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, 42 yaşına girdi. Cavadzede kendisi için hazırlanan özle bir pastayı üfleyerek yeni yaşını kutladı.

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Oyuncu Nesrin Cavadzade, 42. yaş gününü kutladı - Resim : 1

'Bizim Hikaye', 'Üç Kuruş' gibi yapımların yanı sıra Yasak Elma'da canlandırdığı Şahika karakteriyle de 7’den 70’e birçok kişinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde Şahane Hayatım dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.

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Oyuncu Nesrin Cavadzade, 42. yaş gününü kutladı - Resim : 2

Cavadzade oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

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Oyuncu Nesrin Cavadzade, 42. yaş gününü kutladı - Resim : 3

Güzelliği ve fit haliyle dikkat çeken başarılı oyuncu, 30 Temmuz’da doğum gününü kutladı.

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Oyuncu Nesrin Cavadzade, 42. yaş gününü kutladı - Resim : 4

Bu özel günden paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, Instagram hesabının hikaye kısmında yer verdiği bir poza “Hayallerimin bile ötesinde olsun her şey” notunu düştü.