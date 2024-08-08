Oyuncu Nesrin Cavadzade bir erkekte aradığı özelliği açıkladı

Son zamanlarda Şahane Hayatım dizisindeki başarısı ile dikkat çeken ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade bir röportajda sevgili kriterini açıkladı.

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Oyuncu Nesrin Cavadzade bir erkekte aradığı özelliği açıkladı - Resim : 1

Bizim Hikaye, Üç Kuruş, Yasak Elma ve son olarak Şahane Hayatım dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Nesrin Cavadzade sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerden.

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Oyuncu Nesrin Cavadzade bir erkekte aradığı özelliği açıkladı - Resim : 2

Ünlü oyuncu yaz boyunca tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Tatilden dönen ünlü oyuncu şimdi de verdiği bir röportaj ile gündem oldu. 

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Oyuncu Nesrin Cavadzade bir erkekte aradığı özelliği açıkladı - Resim : 3

Oyuncu Nesrin Cavadzade sevgili kriterini açıkladı. Cavadzade şu ifadeleri kullandı: "Hayatım erkekleri beklemekle geçti. Çünkü erkekler benden daha uzun sürede hazırlanıyor.."

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Oyuncu Nesrin Cavadzade bir erkekte aradığı özelliği açıkladı - Resim : 4

Ünlü oyuncu, gazetecilerin “Bu konuda erkekler de duymuş olsunlar. ‘En hızlı hazırlanan erkek kimse hayatımda olabilir?’ diyebilir miyiz?” sorusu üzerine “777 aldım, kabul ettim” yanıtını verdi. O anlar izleyenleri gülümsetti.