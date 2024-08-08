Oyuncu Nesrin Cavadzade bir erkekte aradığı özelliği açıkladı

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Bizim Hikaye, Üç Kuruş, Yasak Elma ve son olarak Şahane Hayatım dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Nesrin Cavadzade sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerden.
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Ünlü oyuncu yaz boyunca tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Tatilden dönen ünlü oyuncu şimdi de verdiği bir röportaj ile gündem oldu.
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Oyuncu Nesrin Cavadzade sevgili kriterini açıkladı. Cavadzade şu ifadeleri kullandı: "Hayatım erkekleri beklemekle geçti. Çünkü erkekler benden daha uzun sürede hazırlanıyor.."
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Ünlü oyuncu, gazetecilerin “Bu konuda erkekler de duymuş olsunlar. ‘En hızlı hazırlanan erkek kimse hayatımda olabilir?’ diyebilir miyiz?” sorusu üzerine “777 aldım, kabul ettim” yanıtını verdi. O anlar izleyenleri gülümsetti.