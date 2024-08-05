Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan tatil pozları: Yasak meyveyi arıyorum

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, tatil fotoğraflarını yayımladı. Şahinkaya, pozlarına "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notunu düştü.

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan tatil pozları: Yasak meyveyi arıyorum - Resim : 1

Son olarak "Gelin Takımı" adlı filmde rol alan Nilperi Şahinkaya, şimdilerde setlerin yorgunluğunu atıyor. 

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan tatil pozları: Yasak meyveyi arıyorum - Resim : 2

Ünlü oyuncu, haziran ayında sevgilisi Emre Yusufi ile Bodrum'da tatil sezonunu açmıştı. Hala tatilde olan güzel oyuncu, pozlarıyla dikkat çekti.  

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan tatil pozları: Yasak meyveyi arıyorum - Resim : 3

Yeşillikler içinde poz veren ünlü oyuncu, paylaşımına "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notunu düştü.

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan tatil pozları: Yasak meyveyi arıyorum - Resim : 4

Uzun yıllardır heykeltraş Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, birkaç hafta önce evlilik sorularına şu yanıtı vermişti:

"Evliliği bir düşünüyor bir düşünmüyoruz. Net bir şey yok. Böyle de mutluyuz."