Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan tatil pozları: Yasak meyveyi arıyorum

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Son olarak "Gelin Takımı" adlı filmde rol alan Nilperi Şahinkaya, şimdilerde setlerin yorgunluğunu atıyor.
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Ünlü oyuncu, haziran ayında sevgilisi Emre Yusufi ile Bodrum'da tatil sezonunu açmıştı. Hala tatilde olan güzel oyuncu, pozlarıyla dikkat çekti.
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Yeşillikler içinde poz veren ünlü oyuncu, paylaşımına "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notunu düştü.
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Uzun yıllardır heykeltraş Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, birkaç hafta önce evlilik sorularına şu yanıtı vermişti:
"Evliliği bir düşünüyor bir düşünmüyoruz. Net bir şey yok. Böyle de mutluyuz."