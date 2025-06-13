Oyuncu Nilsu Berfu Aktaş yaz sezonunu açtı! Fit fiziği dikkat çekti
Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla birlikte güzelliğiyle de sıkça adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, yaz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından art arda bikinili pozlarını paylaşan Aktaş'ın fit fiziği, takipçilerinden tam not aldı ve dikkatleri üzerine çekti.
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"Kuzey Yıldızı İlk Aşk," "Benim Hayatım," "Kalp Yarası" ve "Şakir Paşa Ailesi" gibi projelerdeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, hem güzelliği hem de yeteneğiyle izleyicileri etkilemeyi sürdürüyor.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aktaş, yaz sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı.
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Geçtiğimiz haftalarda fit görüntüsüyle gündeme gelen Nilsu Berfin Aktaş'ın yaklaşık 10 kilo verdiği öğrenildi.
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Yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen genç oyuncu, özellikle tatil pozlarıyla büyük beğeni topladı.