Oyuncu Nilsu Berfu Aktaş yaz sezonunu açtı! Fit fiziği dikkat çekti

"Kuzey Yıldızı İlk Aşk," "Benim Hayatım," "Kalp Yarası" ve "Şakir Paşa Ailesi" gibi projelerdeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, hem güzelliği hem de yeteneğiyle izleyicileri etkilemeyi sürdürüyor.