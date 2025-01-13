Oyuncu Pelin Akil imaj değiştirdi! Yeni saç stili beğeni topladı

Oyuncu Pelin Akil Altan, imajını yenileyerek saçlarını kısa kestirdi. Akil'in yeni tarzı beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Pelin Akil imaj değiştirdi! Yeni saç stili beğeni topladı - Resim : 1

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde 'Diyar' karakterine hayat veren Pelin Akil, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor.

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Oyuncu Pelin Akil imaj değiştirdi! Yeni saç stili beğeni topladı - Resim : 2

2016 yılında Anıl Altan ile nikah masasına oturan 2019'da Alin ve Lina adında ikiz bebekleri dünyaya gelen çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift, sosyal medya hesabından paylaştığı mutu aile pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

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Oyuncu Pelin Akil imaj değiştirdi! Yeni saç stili beğeni topladı - Resim : 3

Son olarak imaj değişikline giden Pelin Akil'i son hali sosyal medyada gündem oldu. Yeni imajını Instagram hesabından yaptığı paylaşıla duyuran Akil'e beğeni yağdı.

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Oyuncu Pelin Akil imaj değiştirdi! Yeni saç stili beğeni topladı - Resim : 4

Saçlarını kısa kestiren Pelin Akil'e takipçileri de kayıtsız kalamadı. Güzel oyuncunun paylaşımına binlerce yorum geldi.