Oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay ev sahibiyle mahkemelik oldu

'Kavak Yelleri' dizisinde Aslı karakteri ile ünlenen oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girdi. Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın bu mutlu evliliklerinden iki oğlu oldu.
Mutlu evliliğiyle dikkat çeken ünlü isimlerden olan Pelin Karahan şimdilerde ev sahibiyle anlaşmazlık yaşıyor.
Karahan, 3 yıllık kirasını peşin ödediği evinden kira anlaşmazlığı nedeniyle tahliye edilmek istenince mahkemelik oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Öztürk ailesi taahhüt edilen tarihte Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın evi tahliye etmediğini belirtti ve icra takibi başlattı.
Güntay çifti imzanın kendilerine ait olmadığını belirterek ödeme emrine itiraz etti. Ardından Öztürk ailesi tarafından itirazın iptali ve tahliye davası açıldı. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki yargılama devam ediyor.
Öztürk ailesi ayrıca Pelin Karahan ve Bedri Güntay‘ın kira bedeli konusunda da kendilerini mağdur ettiklerini belirterek üç icra takibi ve iki dava açtıklarını ifade etti.
Öztürk ailesi satışa koydukları evlerini Vildan Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın muhtemel müşterilere göstermediklerini ve “satılıktır” tabelası asılmasına izin vermediklerini de iddia etti.