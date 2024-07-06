Oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay ev sahibiyle mahkemelik oldu

Öztürk ailesi ayrıca Pelin Karahan ve Bedri Güntay‘ın kira bedeli konusunda da kendilerini mağdur ettiklerini belirterek üç icra takibi ve iki dava açtıklarını ifade etti.

Öztürk ailesi satışa koydukları evlerini Vildan Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın muhtemel müşterilere göstermediklerini ve “satılıktır” tabelası asılmasına izin vermediklerini de iddia etti.