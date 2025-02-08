Oyuncu Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı: "İyi ki doğmuşsun güzel annem, iyi ki senin kızın olmuşum"

Oyuncu Pınar Altuğ, 1999 yılında kanser nedeniyle kaybettiği annesi Selma Altuğ'un doğum gününü fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı: "İyi ki doğmuşsun güzel annem, iyi ki senin kızın olmuşum" - Resim : 1

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da son dönemde oldukça adından söz ettiriyor.

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Oyuncu Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı: "İyi ki doğmuşsun güzel annem, iyi ki senin kızın olmuşum" - Resim : 2

Altuğ, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. 46 yaşındaki Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'u doğum gününde unutmadı. 

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Oyuncu Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı: "İyi ki doğmuşsun güzel annem, iyi ki senin kızın olmuşum" - Resim : 3

Annesinin eski bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, paylaşımına, "İyi ki doğmuşsun güzel annem, iyi ki senin kızın olmuşum" notunu düştü. 

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Oyuncu Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı: "İyi ki doğmuşsun güzel annem, iyi ki senin kızın olmuşum" - Resim : 4

Altuğ'un özlem dolu paylaşımına, ''Nur içinde uyusun , "Çok benziyorsunuz", "Erken vedasının merhemi, güzel hatıralarınız olsun" gibi yorumlar yapıldı.