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Oyuncu Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı: "İyi ki doğmuşsun güzel annem, iyi ki senin kızın olmuşum"
Oyuncu Pınar Altuğ, 1999 yılında kanser nedeniyle kaybettiği annesi Selma Altuğ'un doğum gününü fotoğrafını paylaşarak kutladı.
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Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da son dönemde oldukça adından söz ettiriyor.
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Altuğ, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. 46 yaşındaki Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'u doğum gününde unutmadı.
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Annesinin eski bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, paylaşımına, "İyi ki doğmuşsun güzel annem, iyi ki senin kızın olmuşum" notunu düştü.
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Altuğ'un özlem dolu paylaşımına, ''Nur içinde uyusun , "Çok benziyorsunuz", "Erken vedasının merhemi, güzel hatıralarınız olsun" gibi yorumlar yapıldı.