Oyuncu Rabia Soytürk sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldı
Oyuncu Rabia Soytürk, bir süredir aşk yaşadığı mimari tasarımcı Samet Vuruşan ile evleniyor.
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Şimdilerde yeni dizisi Kör Nokta ile ekranlarda olan oyuncu Rabia Soytürk'ten müjdeli bir haber geldi.
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Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren Soytürk, sevgilisi ile evlenmeye hazırlanıyor.
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Rabia Soytürk'e evlilik teklifinde bulunan Samet Vuruşan, sevgilisinden; "Evet" yanıtını aldı.
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Çiftin mutlu anlarını yakın arkadaşları Sercan Yaşar, sosyal medya hesabından; "O 'Evet' dedi" notuyla yayımladı.