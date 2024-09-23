Oyuncu Rabia Soytürk sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldı

Oyuncu Rabia Soytürk, bir süredir aşk yaşadığı mimari tasarımcı Samet Vuruşan ile evleniyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Rabia Soytürk sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldı - Resim : 1

Şimdilerde yeni dizisi Kör Nokta ile ekranlarda olan oyuncu Rabia Soytürk'ten müjdeli bir haber geldi. 

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Oyuncu Rabia Soytürk sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldı - Resim : 2

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren Soytürk, sevgilisi ile evlenmeye hazırlanıyor.

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Oyuncu Rabia Soytürk sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldı - Resim : 3

Rabia Soytürk'e evlilik teklifinde bulunan Samet Vuruşan, sevgilisinden; "Evet" yanıtını aldı.

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Oyuncu Rabia Soytürk sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldı - Resim : 4

Çiftin mutlu anlarını yakın arkadaşları Sercan Yaşar, sosyal medya hesabından; "O 'Evet' dedi" notuyla yayımladı.  