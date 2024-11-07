Oyuncu Seda Bakan'ın bordo kombini dikkat çekti

Son olarak Gelin Takımı filmi ve Hadise çektiği çektiği Esas Oğlan dizisiyle gündemde olan Seda Bakan sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bordo kombini dikkat çekti.  

Elele Online

Elele Online
1 / 10
Oyuncu Seda Bakan'ın bordo kombini dikkat çekti - Resim : 1

Ali Erel ile 2014 yılından bu yana mutlu bir beraberliği olan Seda Bakan'ın iki kız çocuğu bulunuyor. 

2 / 10
Oyuncu Seda Bakan'ın bordo kombini dikkat çekti - Resim : 2

Son olarak Gelin Takımı filmi ve Hadise çektiği çektiği Esas Oğlan dizisiyle gündemde olan Seda Bakan, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımları ile de konuşuluyor. 

3 / 10
Oyuncu Seda Bakan'ın bordo kombini dikkat çekti - Resim : 3

Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Bakan, bu karelere bir yenisini ekledi.

4 / 10
Oyuncu Seda Bakan'ın bordo kombini dikkat çekti - Resim : 4

Instagram'dan '0041 Kocaeli' paylaşımı yapan ünlü oyuncunun bordo kombini dikkat çekti.  