Oyuncu Seda Bakan'ın bordo kombini dikkat çekti
Son olarak Gelin Takımı filmi ve Hadise çektiği çektiği Esas Oğlan dizisiyle gündemde olan Seda Bakan sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bordo kombini dikkat çekti.
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Ali Erel ile 2014 yılından bu yana mutlu bir beraberliği olan Seda Bakan'ın iki kız çocuğu bulunuyor.
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Son olarak Gelin Takımı filmi ve Hadise çektiği çektiği Esas Oğlan dizisiyle gündemde olan Seda Bakan, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımları ile de konuşuluyor.
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Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Bakan, bu karelere bir yenisini ekledi.
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Instagram'dan '0041 Kocaeli' paylaşımı yapan ünlü oyuncunun bordo kombini dikkat çekti.