Oyuncu Selahattin Paşalı kızının 2. yaş gününü kutladı: İyi ki doğdun babacım

Selahattin ve Lara Paşalı çiftinin kızları Leyla Pera 2 yaşına bastı. Oyuncu Selahattin Paşalı kızının doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

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Oyuncu Selahattin Paşalı kızının 2. yaş gününü kutladı: İyi ki doğdun babacım - Resim : 1

2022 yılında Lara Paşalı ile Bodrum'da sade bir törenle dünyaevine Selahattin Paşalı evlendikten kısa bir süre kızı Pera'yı kucağına almıştı.

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Oyuncu Selahattin Paşalı kızının 2. yaş gününü kutladı: İyi ki doğdun babacım - Resim : 2

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın kızları olan Leyla Pera, 2 yaşına bastı.

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Oyuncu Selahattin Paşalı kızının 2. yaş gününü kutladı: İyi ki doğdun babacım - Resim : 3

Selahattin Paşalı kızı ve eşiyle fotoğraf karesini sosyal medya hesabındna paylaşarak "happy birthday babacım " notunu düştü.

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Oyuncu Selahattin Paşalı kızının 2. yaş gününü kutladı: İyi ki doğdun babacım - Resim : 4

Lara Paşalı da kızının doğum günü için peş peşe fotoğraflar paylaşıp "En iyi arkadaşım doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum anneciğim " yazdı. 