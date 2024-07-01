Oyuncu Selahattin Paşalı kızının 2. yaş gününü kutladı: İyi ki doğdun babacım
Selahattin ve Lara Paşalı çiftinin kızları Leyla Pera 2 yaşına bastı. Oyuncu Selahattin Paşalı kızının doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.
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2022 yılında Lara Paşalı ile Bodrum'da sade bir törenle dünyaevine Selahattin Paşalı evlendikten kısa bir süre kızı Pera'yı kucağına almıştı.
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Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın kızları olan Leyla Pera, 2 yaşına bastı.
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Selahattin Paşalı kızı ve eşiyle fotoğraf karesini sosyal medya hesabındna paylaşarak "happy birthday babacım " notunu düştü.
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Lara Paşalı da kızının doğum günü için peş peşe fotoğraflar paylaşıp "En iyi arkadaşım doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum anneciğim " yazdı.