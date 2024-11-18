Oyuncu Sıla Türkoğlu sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
Rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Doğa’ karakteriyle adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, iş adamı Ata Ayyıldız’ı ailesiyle tanıştırdı.
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‘Yemin’ , ‘Emanet’ gibi yapımlarda rol alan, şimdilerde ise Show TV’deki Kızılcık Şerbeti’ndeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde.
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Son olarak Ata Ayyıldız ile Paris'e tatil yapmaya giden Sıla Türkoğlu, bu kez sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.
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Sıla Türkoğlu, sevgilisi ve ailesiyle objektif karşısında poz vermeyi ihmal etmedi.
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Ayyıldız ve Türkoğlu’nun keyifli halleri gözden kaçmazken, çifte çok sayıda yorum yapıldı. Takipçilerinden “Çok yakışıyorlar” , “Maşallah” , “Nikah masasında görmek istiyoruz sizi” gibi mesajlar geldi.