Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Son hallerini görenler şaşırdı

Son olarak Yarın Yokmuş Gibi dizisi için Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen 41 yaşındaki oyuncu Tuba Büyüküstün ikizleri Maya ve Toprak ile zaman zaman fotoğraflarını paylaşıyor. Güzel oyuncunun kızları, annelerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor.

1 / 6
Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Son hallerini görenler şaşırdı - Resim : 1

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Yarın Yokmuş Gibi" dizisi, sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Özellikle Tuba Büyüküstün, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

2 / 6
Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Son hallerini görenler şaşırdı - Resim : 2

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen güzel oyuncu annelik kimliğiyle de dikkat çekiyor.

3 / 6
Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Son hallerini görenler şaşırdı - Resim : 3

Büyüküstün, 6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 41 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızlarının doğum günü kutlamasından eğlenceli anları hayranlarıyla paylaştı.

4 / 6
Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Son hallerini görenler şaşırdı - Resim : 4

Güzel oyuncunun Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adında ikiz çocukları dünyaya geldi. Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları kocaman oldu.