Anasayfa Magazin Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Son hallerini görenler şaşırdı
Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Son hallerini görenler şaşırdı
Son olarak Yarın Yokmuş Gibi dizisi için Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen 41 yaşındaki oyuncu Tuba Büyüküstün ikizleri Maya ve Toprak ile zaman zaman fotoğraflarını paylaşıyor. Güzel oyuncunun kızları, annelerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor.
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Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Yarın Yokmuş Gibi" dizisi, sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Özellikle Tuba Büyüküstün, hayranları tarafından yakın takibe alındı.
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Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen güzel oyuncu annelik kimliğiyle de dikkat çekiyor.
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Büyüküstün, 6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 41 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızlarının doğum günü kutlamasından eğlenceli anları hayranlarıyla paylaştı.
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Güzel oyuncunun Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adında ikiz çocukları dünyaya geldi. Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları kocaman oldu.