Ozan Akbaba ile oğlu Efsane Yol'a yıldız oldular

Uzak Şehir dizisinin yıldız oyuncusu Ozan Akbaba, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan ‘Efsane Yol’da yıldızı bulunan isimler arasına katıldı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Ozan Akbaba ile oğlu Efsane Yol'a yıldız oldular - Resim : 1

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Uzak Şehir'de canlandırdığı Cihan karakteriyle son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

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Ozan Akbaba ile oğlu Efsane Yol'a yıldız oldular - Resim : 2

 Ozan Akbaba, eşi Buket Akbaba ve oğlu Ozan Ali, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan ‘Efsane Yol’da yıldızı bulunan isimlerden oldu.

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Ozan Akbaba ile oğlu Efsane Yol'a yıldız oldular - Resim : 3

“StarFan” projesi kapsamında stadyuma yerleştirilen yıldızlara adları yazılan baba-oğul, ‘Büyük Fenerbahçeli’ plaketleriyle mutluluk pozları verdi.