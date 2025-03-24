Ozan Akbaba ile oğlu Efsane Yol'a yıldız oldular
Uzak Şehir dizisinin yıldız oyuncusu Ozan Akbaba, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan ‘Efsane Yol’da yıldızı bulunan isimler arasına katıldı.
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Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Uzak Şehir'de canlandırdığı Cihan karakteriyle son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.
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Ozan Akbaba, eşi Buket Akbaba ve oğlu Ozan Ali, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan ‘Efsane Yol’da yıldızı bulunan isimlerden oldu.
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“StarFan” projesi kapsamında stadyuma yerleştirilen yıldızlara adları yazılan baba-oğul, ‘Büyük Fenerbahçeli’ plaketleriyle mutluluk pozları verdi.