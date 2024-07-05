Ozan Güven: Cenazem bu salondan kaldırılacak

Çoruh ise “Dostluğumuz 30 yılı aştı. Her saniye görüşmesek de görüştüğümüz zaman kaldığımız yerden devam edebildiğimiz bir arkadaşlık bizim ki. Ozan’ın tiyatro sahnesinde yaptıkları ve yapacakları bizim için de çok heyecan verici bir durum. Çünkü nereden baksanız bu hayatta her şeyin bir yedeği vardır ama Ozan Güven’in yedeği yoktur” açıklamasını yaptı.