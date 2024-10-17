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Ozan Güven’den Taş Kağıt Makas dizisi için veda mesajı: "Harun Yakar, seni çok sevdim"
Kanal D’nin, MF Yapım imzalı dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin oyuncularından Ozan Güven dizi için veda mesajı yayınladı.
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Senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Volkan Keskin’in oturduğu Taş Kağıt Makas izleyicilerini üzen haber geldi .
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Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Ozan Güven’i buluşturan Kanal D’nin, MF Yapım imzalı dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu bugün final bölümü ile ekrana geliyor.
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Dizide Harun Yakar’ı canlandıran Ozan Güven dizi için veda mesajı yayınladı.
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Çekimlerden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Güven, "Harun Yakar. Seni de çok sevdim.Seninle gelenleri de, seninle gidenleri de... Teşekkürler hayat." notunu düştü.