Özcan Deniz, Kızıl Goncalar setinde fenalaştı ve hastanelik oldu
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz hastanelik oldu. Kalp spazmı geçiren şarkıcının eşi Samar Dadgar; "Hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi.
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Özcan Deniz’in geçen yıl menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz’le yollarını ayırması ve ardından yaşanan alacak verecek kavgasına annesi Kadriye Deniz de katıldı.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre 52 yaşındaki sanatçı annesinin verdiği röportajı Kızıl Goncalar dizi setinde izledi.
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Uzun süredir ailesinin üzerine kurduğu baskıdan dolayı çok mutsuz olan ve çıkacak haberlerden dolayı projeye zarar vermemek için sezon başında diziyi bırakmayı bile düşünen Deniz, sette fenalaştı. Çekim iptal edildi.
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Apar topar hastaneye kaldırılan sanatçıya anjiyo yapıldı. Eşi Samar Dadgar’ın yanından ayrılmadığı Özcan Deniz ilk müdahalenin ardından evinde dinlenmeye geçti. Önümüzdeki günlerde Özcan Deniz’e stent takılacağı öğrenildi.