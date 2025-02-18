Özcan Deniz, Kızıl Goncalar setinde fenalaştı ve hastanelik oldu

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz hastanelik oldu. Kalp spazmı geçiren şarkıcının eşi Samar Dadgar; "Hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi.

Elele Online

Elele Online
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Özcan Deniz, Kızıl Goncalar setinde fenalaştı ve hastanelik oldu - Resim : 1

Özcan Deniz’in geçen yıl menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz’le yollarını ayırması ve ardından yaşanan alacak verecek kavgasına annesi Kadriye Deniz de katıldı.

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Özcan Deniz, Kızıl Goncalar setinde fenalaştı ve hastanelik oldu - Resim : 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre 52 yaşındaki sanatçı annesinin verdiği röportajı Kızıl Goncalar dizi setinde izledi.

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Özcan Deniz, Kızıl Goncalar setinde fenalaştı ve hastanelik oldu - Resim : 3

Uzun süredir ailesinin üzerine kurduğu baskıdan dolayı çok mutsuz olan ve çıkacak haberlerden dolayı projeye zarar vermemek için sezon başında diziyi bırakmayı bile düşünen Deniz, sette fenalaştı. Çekim iptal edildi.

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Özcan Deniz, Kızıl Goncalar setinde fenalaştı ve hastanelik oldu - Resim : 4

Apar topar hastaneye kaldırılan sanatçıya anjiyo yapıldı. Eşi Samar Dadgar’ın yanından ayrılmadığı Özcan Deniz ilk müdahalenin ardından evinde dinlenmeye geçti. Önümüzdeki günlerde Özcan Deniz’e stent takılacağı öğrenildi.