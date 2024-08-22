Özcan Deniz'den ikinci çocuk yanıtı: Onlar genç olduğunda yaşlı olmak istemiyorum
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 30’uncu yaşını önceki gece büyük bir parti ile kuladı. Ünlü şarkıcı parti sonrası basın muhabirlerine samimi açıklamalar yaptı.
Ocak 2023 tarihinde sürpriz şekilde İranlı modacı Samar Dadgar'la dünya evine giren Özcan Deniz, eşinin 30. yaş günü için doğum günü partisi düzenledi.
"BİZİM İÇİN ÖZEL BİR ŞARKI"
Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Deniz, "Çok yoğun çalışıyorum, sizler de biliyorsunuz. Doğum günü bahane oldu, uzun zaman oldu böyle eğlenmeyeli. Dayanamadım, sahneye de çıktım. Serum ile geldim aslında buraya da. 'Yerine sevemem' şarkısını söyledim, bizim için çok özel bir şarkıydı" dedi.
'ONLARIN GENÇ OLDUĞU ZAMANDA YAŞLI OLMAK İSTEMİYORUM'
Size samimi olayım mı? Harika bir eşim ve harika bir oğlum var. Onları koruma içgüdüsüyle hareket ediyorum şu an tamamen. Kaç sene onlara eşlik edebilirim bilmiyorum. Onların genç olduğu zamanda ben yaşlı olmak istemiyorum.
"SAMAR GENÇ BİR KADIN, İSTERSE HAKKIDIR"
"Şu an bir çocuk daha dünyaya getirip onun 10'lu yaşlarında ben 70'lere dayanıyorum. Bir tanesini daha göze alamıyorum. Ama Samar genç bir kadın ve benim canım ciğerim. Daha biriktireceğimiz çok anı var. O isterse tabii ki hakkıdır."