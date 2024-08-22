Özcan Deniz'den ikinci çocuk yanıtı: Onlar genç olduğunda yaşlı olmak istemiyorum

"SAMAR GENÇ BİR KADIN, İSTERSE HAKKIDIR"

"Şu an bir çocuk daha dünyaya getirip onun 10'lu yaşlarında ben 70'lere dayanıyorum. Bir tanesini daha göze alamıyorum. Ama Samar genç bir kadın ve benim canım ciğerim. Daha biriktireceğimiz çok anı var. O isterse tabii ki hakkıdır."