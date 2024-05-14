Özcan Deniz'den rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'na övgü: Helal sana arslanım
Kızıl Goncalar, dün akşamki bölümüyle yine reyting listesinde ve sosyal medyada büyük başarı elde etti. Dizinin başrolü Özcan Deniz de, rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu’na övgü dolu sözler söyledi.
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NOW ekranlarında yayınlanan “Kızıl Goncalar” dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; reyting rekortmeni dizi, reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da sürdürdü. Dizinin Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu muhteşem oyunculuğuyla sosyal medyada bir kez daha adından söz ettirdi.
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Şükrü Avşar imzalı “Karagül” dizisinden 10 yıl sonra Mert Yazıcıoğlu’yla bir kez daha “Kızıl Goncalar”da yolu kesişen Özcan Deniz, genç yıldızın sosyal medyada TT olduğu paylaşımı yayınladı ve “Mert Yazıcıoğlu’nun önlenemez yükselişi… Helal sana arslanım” mesajını yazdı.