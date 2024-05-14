Özcan Deniz'den rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'na övgü: Helal sana arslanım

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; reyting rekortmeni dizi, reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da sürdürdü. Dizinin Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu muhteşem oyunculuğuyla sosyal medyada bir kez daha adından söz ettirdi.