Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yıl dönümü kutlaması: "2'nci yılın dibini sıyırdık"

Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ünlü çifti birlikte poz vererek romantik paylaşımlar yaptı.

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yıl dönümü kutlaması: "2'nci yılın dibini sıyırdık" - Resim : 1

2022'de Almanya'nın Karlsruhe şehrinde nikâh masasına oturan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 2'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yıl dönümü kutlaması: "2'nci yılın dibini sıyırdık" - Resim : 2

Ünlü çifti birlikte poz vererek romantik paylaşımlar yaptı. 

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yıl dönümü kutlaması: "2'nci yılın dibini sıyırdık" - Resim : 3

Gürel paylaşımına "2. yılın dibini sıyırdık. Birlikte geçireceğimiz her anı, çıkacağımız her macerayı iple çekiyorum. Nice yıllara Canısı" notunu düştü. 

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yıl dönümü kutlaması: "2'nci yılın dibini sıyırdık" - Resim : 4

Çayoğlu ise “O senin ezel gününden kaderin. Sen onu nasılsa bin kere daha seveceksin" ifadelerini kullandı. 