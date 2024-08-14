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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yıl dönümü kutlaması: "2'nci yılın dibini sıyırdık"
Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ünlü çifti birlikte poz vererek romantik paylaşımlar yaptı.
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2022'de Almanya'nın Karlsruhe şehrinde nikâh masasına oturan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 2'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.
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Ünlü çifti birlikte poz vererek romantik paylaşımlar yaptı.
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Gürel paylaşımına "2. yılın dibini sıyırdık. Birlikte geçireceğimiz her anı, çıkacağımız her macerayı iple çekiyorum. Nice yıllara Canısı" notunu düştü.
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Çayoğlu ise “O senin ezel gününden kaderin. Sen onu nasılsa bin kere daha seveceksin" ifadelerini kullandı.