Özge Özacar, Cannes Film Festivali’nde siyah elbisesi ile göz kamaştırdı
Son olarak Kızılcık Şerbeti’ndeki oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özge Özacar, Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyeri yapılan Eddington Ari filminin gösterimine katıldı. Geceye, Tayfun Kaba imzalı zarif bir elbiseyle katılan Özacar, stili ile tam not aldı.
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki karakteri ile hafızalara kazınan güzel oyuncu Özge Özacar, 3. kez Cannes Film Festivali’ne katıldı.
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Özacar, dünya prömiyeri yapılacak olan Eddington Ari filminin gösterimi kapsamında, festivalin en prestijli anlarından biri olan kırmızı halı seremonisinde boy gösterdi.
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Geceye, Tayfun Kaba imzalı zarif bir elbiseyle katılan Özacar, stilini Calvin Klein bir saatle tamamladı.
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Özacar’ın siyah elbiseli stili tam not aldı. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.