Özge Özacar, Kızılcık Şerbeti'ne veda edecek mi? Akıbeti belli oldu
Kızılcık Şerbeti dizisi Cuma günleri tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özge Özacarın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili yeni gelişme yaşandı...
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Her cuma izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti'nin neredeyse her bölümü sosyal medyada çok konuşuluyor. Kızılcık Şerbeti dizisine 'Görkem' karakteri ile Özge Özacar dahil olmuştu.
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Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Özge Özacar’ın sezon sonuna kadar anlaşma yaptığı gündeme gelmişti. Ancak son gelen haber Görkem karakterinin yeni sezonda da ekipte yer alacağı yönünde…
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Dizinin Ömer’iyle (Barış Kılıç) geçmişte kısa bir gönül ilişkisi yaşayan Görkem’in sırrının ne zaman gün yüzüne çıkacağı ise merak ediliyor.