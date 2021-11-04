Özge Özpirinçci: Berrak Tüzünataç ile bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz

Kızını kucağına almak için gün sayan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, Aslıhan Doğan Turan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile 'bebek akrep olmasın' diye dua ettiklerini söyledi.

İşte Özge Özpirinçci'nin sözlerinden satırbaşları:

Hamileyken çalışmak çok iyi geldi. Bulantım olmadı. Sadece başlarda korkunç bir sivilce bastı. Ama kafaya takmadım.

Hamile kalınca telefonuma bir aplikasyon yükledim. O zaman 6 haftalık mıydı neydi. Orada dedi ki, ‘Sizin bebeğiniz şimdi bir üzüm tanesi kadar’. Şu anda kavun diyor mesela bana. Orda üzümü gördüm, kızımın adı Üzüm mü olsun acaba istedim. Babasının soyadıyla da (Burak Yamantürk) uyumlu. Çok hafif bir isim. Ama veto yedim. Burak istemedi. Şimdi 2-3 isim daha var aklımda. Çok zormuş meğer.

Koç'a aslanım ben. Bu arkadaş da yay olacak galiba.

Berrak Tüzünataç ile ‘Akrep’ burcu olmasın diye el ele verip dua ediyoruz. Meriç, Berrak da akrep. Akrep kadınını çok seviyorum, arkadaşlarım Akrep. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir Burç. Karanlık şeyi çok, kendini çok eleştiren, kendine çok hırçınlık yapan bir burç. Yay olsun istiyorum. Tabi ne istiyorsa olsun, ne zaman gelmek istiyorsa gelsin. Akrep mi yay mı olsun diye düşündüğümde yay olsun diyorum.

Suda doğumu araştırdım. Ancak öyle bir derdim yok. İnşallah her şey yolunda giderse, benim sağlığım, bebeğin sağlığı herhangi bir komplikasyon olmazsa normal doğum olacak. Kendimi buna hazırladım. Şu an 8 aylık. Hamilelik öncesi de kendimi hazırladım aslında.

Ben 10 kilo aldım. ‘Haşimato Troidi’ olduğum için zaten guliten hayatımda yok. Şöyle aslında yazın bazen lahmacun hadi bir tane diyebiliyorum. Ama gluten yememem gerekiyor. Burak bana gulitensiz lahmacun yaptı.



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